GIUSTIZIA, D’ORSO (M5S): GOVERNO NON PERDA TEMPO SU DIGITALIZZAZIONE FALDONI STORICI

ROMA, 15 lug. – “A maggio 2024 è scaduto il protocollo d’intesa avviato nel 2015, rinnovato nel 2018 ed esteso nel 2020 dall’ex ministro Bonafede con con la collaborazione dell’Archivio Flamigni, delle Case della memoria, Cassa ammende e di altri soggetti, per la digitalizzazione dei faldoni giudiziari storici. Per questo a gennaio scorso abbiamo fatto nostro il grido di allarme per il deperimento dei faldoni lanciato dall’ex funzionario Umberto Valloreja, il quale col proprio prezioso lavoro ha rivoluzionato l’archivio generale del tribunale di Milano e ha spinto per la digitalizzazione dei faldoni storici salvando dall’oblio documenti come quello che prova il finanziamento di Gelli alla strage di Bologna o come i documenti relativi alla strage di piazza Fontana, all’omicidio Tobagi, ai casi Sindona e Calvi ed abbiamo depositato un’interrogazione per sapere dal governo se e quando intendesse riprendere il Protocollo. Sette mesi dopo, cioè stamattina, il governo è venuto a riferirci in aula che lo ha ripreso, evidentemente raccogliendo la nostra sollecitazione. Bene che finalmente lo abbia fatto, ma è stato buttato almeno un anno di tempo prezioso nel quale il materiale cartaceo si è ulteriormente e definitivamente deteriorato. Ricordiamo che non stiamo parlando di scartoffie ma di pezzi della nostra storia: vi sono almeno 5.421 faldoni giudiziari storici in pessimo stato di conservazione. Si tratta, tra gli altri, dei fascicoli relativi ai processi riguardanti Renato Vallanzasca, Brigate Rosse, Nar e Prima Linea, altri relativi a celebri processi per mafia, a Mani pulite, ai processi Eni ed Enimont. Bene che il Ministero abbia deciso finalmente di proseguire nel percorso nel solco di quanto fatto dall’ex Ministro Bonafede, peccato però che si sia attivato con colpevole ritardo”.

Lo afferma la capogruppo M5S in commissione Giustizia alla Camera Valentina D’Orso.

