(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Consiglio comunale: approvato il rendiconto di gestione 2021 del Comune di Venezia

Il Consiglio comunale ha dato il via libera nella seduta odierna, con 20 voti favorevoli e 12 contrari, alla delibera relativa al Rendiconto 2021.

Il documento, di natura tecnica, che prende in esame le risultanze al 31 dicembre 2020, fa registrare:

– un avanzo di amministrazione libero di circa 91 milioni

– ​un fondo di cassa libero di circa 138 milioni

– un risultato positivo di conto economico di circa 92 milioni

Nella relazione tecnica del provvedimento viene sottolineato che, analogamente all’anno 2020, per contrastare gli effetti socio-economici della crisi pandemica, sono state adottate significative misure per un valore di circa 11 milioni di euro.

Tra queste figurano i contributi alle imprese artigiane, i contributi per il pagamento del Canone unico patrimoniale (cosap-cimp), i contributi all’affitto per attività svolte in immobili comunali, i contributi TARI per le attività economiche, l’esenzione dai pagamenti per le associazioni sportive e per le piscine, l’esenzione dai pagamenti per le associazioni culturali, la riduzione del 75% del canone per gli stazi acquei delle attività economiche.

Venezia, 28 aprile 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

