(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 19 maggio 2022

I vincitori saranno impiegati al Comune in attività connesse all’attuazione del Pon Metro 2014 -2020 a valere sulle risorse REACT – EU

Concorso Legal Manager codice LEMTD – categoria D1: graduatoria definitiva

Nell’ambito del concorso bandito dal Comune di Cagliari per il reclutamento a tempo determinato di 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all’attuazione del PON Metro 2014-2020 a valere sulle risorse REACT-EU, è pubblicata nel portale istituzionale la graduatorie definitiva concernente il profilo professionale Legal Manager codice LEMTD – categoria D1 (link più sotto).

Con preghiera di pubblicazione:. ————————–GRADUATORIA: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/bando_di_concorso_per_titoli_ed_esami_per_58_posti_a_tempo_determinato?contentId=DOC81262

🔊 Listen to this