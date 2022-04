(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 XLI Congresso Nazionale

Il XLI Congresso na:ionale della Sociecà AlosoAca,

sione cransdisciplinare, scorica e cricica, incorno ai

rapporci cra ecica, economia ed ecologia.

Lo scenario encro il quale i punci di visca sono chia

maci a confroncarsi cra loro è quello della complessi

cà, del pluralismo episcemologico e dell’incegra:io

L’ori::once di senso è la consapevole::a della co

municà di descino, in cui cucco è connesso, locale e

gloàale, uno e molceplice.

Programma

Pala::o Bacciferri – Via SafA, IG

mercoledì G0 aprile

ore 16.00

Giorgio Calca

MAGNIFICO

RETTORE

UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

URBINO

CARLO

Berta Martini

DIRETTRICE

DIPARTIMENTO

STUDI

UMANISTICI

UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

URBINO

CARLO

RAFFAELLO

Dino Latini

LEGISLATIVA

APERTURA

‘OKFKQ5RKPGNNK

PRESIDENTE

DELLA

SOCIETÀ

FILOSOFICA

ITALIANA

UNIVERSITÀ

SAPIENZA

&’0641.#%1/2.’55+6œ%+4%1.#4+6œ64#’6+%#

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ

Fiorenza Toccafondi

UNIVERSITÀ

PARMA

UNIVERSITÀ

giovedì G1 aprile

ore 9.00

+.71)*+&’..#%74#2’4+/’64+#2’4674’14+106+

Vincen:o Fano

UNIVERSITÀ

Potere e patire, i verbi della cura

Luigi Alici

UNIVERSITÀ

MACERATA

Ecologia dell’abitare

UNIVERSITÀ

MACERATA

Umanità e cura di sé: la relazione

TERZA

SULIDARIETo E GIUSTIZIA SUCIALE

Venan:io Raspa

UNIVERSITÀ

Ilvo Diamanci

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ

MACERATA

Crescita, disuguaglianza, società

Giuseppe Travaglini

UNIVERSITÀ

QTG

QTG

QUARTA

COMUNITÀ DI DESTINO: EDUCARE NELLA E ALLA COM

PLESSITÀ

Clemencina Cancillo

UNIVERSITÀ

Lo sguardo relazionale del lavoro che si prende cura

Gabriele Gabrielli

UNIVERSITÀ

Tutto è connesso: conciliare algoritmi e cardioritmi

Anselmo Grocci

Ivo Lizzola

UNIVERSITÀ

L’educazione cooperativa a scuola

Bianca Taria Vencura

DIDATTICA

Aula A Giuliano Conti,

Facolcà di Economia Giorgio Fuà

Pia::a Tarcelli, 8

venerdì

ore 09.00

PAROLE

Gian Luca Gregori

5VGHCPQ5VCHHQNCPK

PRESIDE

DELLA

FACOLTÀ

ECONOMIA

UNIVERSITÀ

POLITECNICA

DELLE

MARCHE

/CTKC%TKUVKPC4GEEJKQPK

&KPQ.CVKPK

ASSESSORE

CULTURA

TURISMO

POLITICHE

GIOVANILI

COMUNE

ANCONA

QUINTA

ECUNUTIA, ETICA ED ECULUGIA NELLA PRUSPETTIVA

Mario De Caro

UNIVERSITÀ

Raffaella Sanci

ricorda Elena Pulcini

UNIVERSITÀ

Il rapporto tra organismo e ambiente

Riccardo Roni

credibile che il nuovo capitalismo possa prendersi cura

UNIVERSITÀ

SESTA

2’470#37#.+6œ&’..#8+6#5156’0+$+.+6œ’$’0’55’4′

UNIVERSITÀ

ezza

di senso del vivere. Le chiavi del progresso civile in economia

Leonardo Becchecci

VERGATA

UNIVERSITÀ

Oltre la sostenibilità: per un’etica della salvezza

UNIVERSITÀ

MACERATA

Gaspare Polizzi

ore 15.30

PARALLELE

Anna Bianchi e Ennio De Bellis

Daniele Baràone, Silvia Gaecani, Tyriam La::aro,

Nicolò Tarquini

COMPLESSITÀ

Annalisa Capuco e Taria Pia Falcone

Gemma Adesso, Tarco Duichin

Giorgio Grimaldi,

Anna Taria Tercance, Nun:iacina SanAlippo

Francesca Pia::a e Scefania Zanardi

Rosanna Cascorina, Viviana Gallecca, Kacia Anna

Tarco Ursecci, Gloria Piccioli

Loredana Cardullo e Tauri:io Villani

Paola D’Igna:i, Davide Dodesini, Paolo Giordani,

ore 9.00

Carlo Tatasciore

UNIVERSITÀ

sere e futuro contassero davvero

Roberto Danovaro

UNIVERSITÀ

Un mare di differenze

UNIVERSITÀ

Presidence na:ionale Sociecà AlosoAca icaliana

ore 13.00

ATTIVITÀ

LATERE

ore G1.15

Concerco di àenvenuco

Coro polifonico malatestiano e Coro giovanile malatestiano

Pala::o Bacciferri,

Il pensiero in mostra

A cura di Anconella Chiusaroli, Taria Cacia Sampaolesi,

Bianca Taria Vencura

Toscra esposiciva dei prodocci delle scuole afferenci ai

progecci marchigiani

Crescere nella cooperazione

FilosoAa e alcri saperi. Apercure ed eserci:i di dialogo

prevista la presenza del

Ministro dell’Istruzione, Onorevole Patrizio Bianchi

www.sA.ic

hccps//sAancona.wordpress.com

www.sA.ic/30I/se:ione-uràino.hcml

raffaella.sanciOuniurà.ic

con il patrocinio di

con il patrocinio e la partecipazione di

ACCADEMIA

RAFFAELLO

URBINO

CONSIGLIO REGIONALE

ssemblea legislativa delle Marche

ANCONA

🔊 Listen to this