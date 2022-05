(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 UniBs aderisce al progetto di formazione PA 110 e lode

Firmato il protocollo d’intesa con il Ministro della Pubblica Amministrazione per promuovere e favorire l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati a partire dall’anno accademico 2022/2023

Brescia, 10 maggio 2022 – L’Università degli Studi di Brescia aderisce al progetto di formazione PA 110 e lode con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Ministro della Pubblica Amministrazione. Obiettivo, promuovere e favorire l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’ateneo a partire dall’anno accademico 2022/2023.

La formazione dei dipendenti è un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulle competenze: reskilling (ovvero maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica amministrazione) e upskilling (ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) assumono ancor più importanza nella PA, viste le sfide che la attendono, collegate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il protocollo sottoscritto dall’Università degli Studi di Brescia si applica ai seguenti corsi:

CORSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

– Tecniche dell’Edilizia

– Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

– Banca e Finanza

– Economia e azienda digitale

– Economia e gestione aziendale

– Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa

– Ingegneria Civile

– Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

– Sistemi Agricoli Sostenibili

– Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni

– Ingegneria Informatica

– Ingegneria delle Tecnologie per l’Impresa Digitale

– Ingegneria dell’automazione industriale

– Ingegneria gestionale

– Ingegneria meccanica e dei materiali

– Biotecnologie

– Scienze Motorie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

– Consulenza aziendale e libera professione

– Economia sociale e imprese cooperative

– Management

– Moneta, finanza e risk management

– Analytics and Data Science for Economics and Management (in attesa di approvazione

ministeriale)

– Scienze giuridiche dell’innovazione

– Ingegneria Civile

– Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

– Civil and Environmental Engineering

– Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (in attesa di approvazione

ministeriale)

– Communication Technologies and Multimedia

– Ingegneria Elettronica

– Ingegneria Informatica

– Ingegneria dell’automazione industriale

– Ingegneria gestionale

– Ingegneria meccanica

– Ingegneria per l’innovazione dei materiali e del prodotto

– Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

– Scienze infermieristiche ed ostetriche

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

– Giurisprudenza

– Ingegneria edile-architettura

Le lezioni saranno erogate in presenza, ma la frequenza non è obbligatoria, ad eccezione del corso di laurea in scienze motorie, per il quale è previsto un obbligo di frequenza al 70% delle ore programmate per le attività didattico-formative a prevalente carattere tecnico-pratico. Per favorire la più ampia partecipazione ai corsi, al termine di ogni anno accademico, il Dipartimento della Funzione Pubblica può prevedere, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, a fronte del rispetto di determinati criteri.

È possibile ottenere il riconoscimento della carriera accademica pregressa e di conoscenze, competenze ed abilità maturate in ambito lavorativo e professionale fino ad un massimo di 12 crediti formativi. È possibile anche l’iscrizione ai corsi singoli, al fine di ottenere una certificazione utile per la prosecuzione della carriera, l’aggiornamento culturale e l’integrazione delle proprie competenze professionali.

Maggiori informazioni e requisiti d’accesso alla pagina: https://www.unibs.it/it/pa110elode

