(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 IL SINDACO RASERO E L’ASSESSORE BONA ESPRIMIAMO SOLIDARIETÀ AL FATTO INCRESCIOSO AVVENUTO QUESTA NOTTE AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI ASTI

Ricordiamo ancora che giusto nell’estate 2021 il Comune di Asti ha installato 2 corpi telecamera per un totale di 8 aree videosorvegliate nel parcheggio pubblico di Via Conte Verde/Corso Dante. Si tratta di telecamere di ultima generazione, le cui immagini sono visionabili da remoto da tutte le Forze dell’Ordine della Città.

Come Comune diamo la nostra disponibilità a confrontarci con Prefettura e Questura per intraprendere le azioni che riterranno più opportune al fine di garantire la sicurezza di medici, infermieri e operatori dell’ospedale di Asti a cui va la nostra più totale vicinanza.

Asti, 19 aprile 2022

🔊 Listen to this