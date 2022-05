(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Coldiretti Cuneo autorizza la libera e gratuita pubblicazione delle immagini allegate.

N. 108 – 20 maggio 2022

COLDIRETTI SALUTA IL GIRO D’ITALIA E I BERSAGLIERI A CUNEO

I giovani della Coldiretti hanno accolto con un tripudio di bandiere la carovana dei campioni all’ingresso del capoluogo, che si prepara ad un weekend di festa con i Bersaglieri

C’erano centinaia di bandiere gialle Coldiretti a rendere omaggio al passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia oggi a Cuneo per la 13esima tappa in arrivo da Sanremo.

I giovani agricoltori della Coldiretti si sono radunati lungo il percorso all’ingresso del capoluogo per salutare il Giro, i campioni e il nostro Paese.

Un pomeriggio di entusiasmo che ha tinto di giallo la carovana rosa e segna il preludio di un weekend di festa con i bersaglieri giunti a Cuneo per il 69esimo raduno nazionale. Coldiretti Cuneo accoglie e saluta anche i fanti piumati, altra eccellenza italiana.

Il passaggio della gara e il raduno dei bersaglieri – afferma Coldiretti – sono occasioni uniche di promozione e visibilità del nostro territorio, protagonista dell’attenzione dei media e dei visitatori che Cuneo e le sue valli sono pronte ad accogliere.​

Per maggiori informazioni visitare il sito web [https://cuneo.coldiretti.it](https://cuneo.coldiretti.it/)

🔊 Listen to this