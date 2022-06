Comunicato stampa: Basta aggressioni in aeroporto: presidio il 22 giugno dalle 9.30 in prefettura a Varese

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Basta aggressioni in aeroporto: presidio il 22 giugno dalle 9.30 in prefettura a Varese

USB Lavoro Privato Lombardia e ADL Varese invitano le lavoratrici e i lavoratori dell’aeroporto di Malpensa a partecipare al presidio che si terrà il 22 giugno dalle 9.30 in prefettura a Varese per rivendicare unitamente e con forza il diritto alla sicurezza degli addetti al front-line (check-in, gate ecc.) costantemente minacciati e troppe volte aggrediti verbalmente e fisicamente.

L’iniziativa si pone all’interno della campagna per la sicurezza negli aeroporti “Sicurezza, ma non solo a parole”. Durante la prima giornata di presidio abbiamo raccolto la testimonianza di una lavoratrice che ha ben chiarito i pericoli che si corrono quotidianamente durante il turno di lavoro.

Non si tratta di un problema nuovo: già la scorsa estate abbiamo denunciato numerosissimi casi di aggressione e violenza nei confronti dei lavoratori, mettendo in atto diverse iniziative, presidi, tavoli con la presenza di SEA, Enac e Polizia che però non hanno migliorato la situazione. È inaccettabile che, come accaduto di recente, una lavoratrice venga aggredita da un passeggero e solo per l’intervento di un altro passeggero (che ha incassato pugni e calci) è rimasta illesa, mentre l’intervento delle forze dell’ordine ha pesantemente tardato.

Chiediamo alla Polizia di Frontiera e alla Prefettura di riaprire un tavolo di confronto immediato per attuare seri e immediati interventi in caso di aggressioni e a SEA e alle società di Handling di mettere in atto tutte le misure di tutela e sicurezza per garantire l’incolumità fisica e psicologica dei dipendenti.

Aspettiamo le lavoratrici e i lavoratori il 22 giugno dalle 9.30 in prefettura a Varese!

USB Lavoro Privato Lombardia

ADL Varese

