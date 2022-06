(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Comunali: Barelli, Guidonia fondamentale, vogliamo amministrazione capace

“Il comune di Guidonia è fondamentale, perché è un quadrante importante per tutta la provincia di Roma e per l’economia congiunta. Qui transita un asse fondamentale che attraversa l’Appennino, dal Tirreno all’Adriatico, che congiunge Roma con l’Aquila e con Pescara, è il punto di intersezione con l’autostrada Milano- Reggio Calabria, con un’opera che fu realizzata grazie al centrodestra. Il problema è che tutte le opere che furono programmate e progettate dal centrodestra non sono più sufficienti perché da allora non si è fatto nulla. Stiamo parlando di finanziamenti al tempo del secondo governo Berlusconi. Noi vogliamo che tutta l’area tiburtina, che tutti i cittadini abbiano un’amministrazione comunale capace, un governo e una regione che ascoltino perché ovviamente non ce la si può fare da soli. Faremo il possibile affinche’ questa zona si sviluppi in modo concreto attraverso infrastrutture e con una guida capace quale il nostro candidato sindaco può rappresentare”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo alla convention di Forza Italia, organizzata a Guidonia, a sostegno del candidato sindaco Masini.

“L’Italia può crescere da Nord a Sud, la nostra presenza fondamentale – ha proseguito Barelli -. Mara Carfagna, che oggi e’ qui con noi, è una bandiera di FI che si sta dando da fare moltissimo assieme agli altri ministri. L’italia può crescere dal Nord a Sudse le politiche di sviluppo e le risorse vengono impegnate su tutto il territorio. Solo così avremo un grande beneficio. FI non pensa solo a come poter risolvere il problema locale della città di Guidonia, ma di tutta l’area territoriale che dipende dalla capacità di mettere in rete il sistema Italia. Lanostra presenza al governo è stata fondamentale sulla Delega fiscale e sul catasto. Uno dei tanti esempi che hanno qualificato la nostra azione”.

