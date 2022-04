(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA N. 188 27 APRILE 2022

NEL PARCO DI VIA D’ALESSANDRO UNA CASETTA DI LIBRI CONTRO LE DIPENDENZE

DIGITALI. PROGETTO COINVOLGE ANCHE LA COMUNITA’ CROCE BIANCA DI BERTA

Smartphone, tablet e pc finiscono in soffitta per far posto a romanzi, saggi e manuali.

Le pagine di un libro da sfogliare diventano così la cura per le sempre più diffuse

dipendenze digitali.

Un sano rimedio quello proposto dal progetto culturale e sociale di book crossing

della Cooperativa Berta 80, che gestisce la comunità terapeutica Croce Bianca,

all’Amministrazione comunale di San Severino Marche che la Giunta settempedana

guidata dal sindaco, Rosa Piermattei, ha subito appoggiato e condiviso.

L’idea, nata anche dalla collaborazione della coop sociale Pars “Pio Carosi”, delle

associazioni Glatad e Coos Marche, del team StammiDigital e dell’Area Vasta 3

dell’Asur Marche; prevede la realizzazione di punti di scambio libri – il concetto di

book crossing racchiude proprio questo – allo scopo di favorire la diffusione e la

condivisione della lettura per scardinare l’abuso del digitale.

Questo perché dall’inizio della pandemia da Covid-19 si è rilevato un aumento

intensificato dei dispositivi tecnologici, soprattutto da parte dei giovani, ma anche dei

meno giovani. Un uso che porta spesso a isolarsi e passare la maggior parte del

proprio tempo online e lontani da tutto e tutti.

Una speciale casetta dei libri sarà così posizionata all’interno del parco di via

D’Alessandro, nel rione Di Contro. Verrà installata dai ragazzi della comunità

