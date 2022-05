(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, UNITA’ DEI PROGRESSISTI RICETTA VINCENTE. CHI E’ CONTRO AIUTA SALVINI, MELONI E BERLUSCONI

“Siamo senza sosta al lavoro, e i risultati delle amministrative dell’anno scorso lo dimostrano, per unire le comunità italiane dei progressisti e dei riformisti. E il Partito democratico questa responsabilità politica la sente sulle proprie spalle perché è la strada maestra per dare una prospettiva comune politica, sociale e fortemente europeista all’Italia. L’unità dei progressisti si è dimostrata la ricetta vincente già nelle tante città vinte lo scorso anno e l’ottimo lavoro in corso che il centrosinistra sta facendo nelle cinque grandi città vinte, proprio sui temi rilevanti che portano alla riduzione delle diseguaglianze attraverso l’attuazione del PNRR per le città. Dalla rigenerazione urbana, agli investimenti senza precedenti nelle periferie e su tutti i plessi scolastici pubblici, fino al rafforzamento dei presidi sanitari territoriali, fino agli interventi sull’ambiente per la transizione ecologica. Interventi che rappresentano una visione di società profondamente alternativa alla destra. Siamo nella fase in cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità: chi è contro questa unità del centrosinistra, aiuta Salvini, Meloni e Berlusconi”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Molfetta ad un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Lillino Drago.

