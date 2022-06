(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, LARGHE INTESE DOPO IL 2023? LE INVOCA CHI E’ SENZA PARTITO

“Per il Partito Democratico l’esperienza delle larghe intese finisce con questa legislatura, lo ha già ribadito il Segretario Letta e i fatti ogni giorno ci danno ragione. Con questa destra è un compromesso continuo, abbiamo due idee di società completamente alternative, dal fisco all’ambiente. Loro parlano di flat tax noi di un fisco progressivo per aiutare chi non ce la fa; loro parlano di ritorno al carbone, noi di energie alternative e tutela dell’ambiente. Ed è così anche sulla scuola pubblica, sulla sanità pubblica, sulla lotta alle diseguaglianze. Per non parlare del PNRR, nessuno ha dimenticato che nel luglio del 2020 la destra in Parlamento votò contro, a differenza del PD e del campo progressista che quel negoziato lo ha voluto e conquistato in Europa. Terminata la parentesi del governo Draghi, terminano anche le larghe intese. Oggi, chi invoca ancora le larghe intese dopo il 2023 sono le anime perse della politica, quelli che non hanno un partito e cercano un modo per poter sopravvivere”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando a Pistoia ad un’iniziativa elettorale in sostegno della candidata sindaca Federica Fratoni.

