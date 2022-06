Città d’Italia – Parma

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022

VITTORIA DI K. SURYANSH – Si è concluso il V° Torneo Città d’Italia di categoria ECCELLENZA maschile, dotato di un montepremi di € 500,00= disputato a Parma nella giornata di sabato 4 giugno 2022 organizzato alla A.S.D. Halley Squash Parma, presso la palestra Body Center di Sorbolo.

Il torneo è stato condotto dal Giudice di Gara Massimo Matteazzi, gli incontri sono stati diretti dagli arbitri federali Anna Rita Ugolini e Lior Lotem.

Questi i risultati:

Kumar Suryansh (Mi/Academy) conquista la vittoria, superando in finale il giovane Lorenzo Corbani (Rn/Mondosquash) per 3/0. Terzo posto per Lorenzo Donarini (Pr/Halley), vincente per 3/1 sul compagno di squadra Andrea Alberto Mussi.

Classifica finale – Eccellenza

1 Suryansh Kumar

2 Corbani Lorenzo

3 Donarini Lorenzo

4 Mussi Alberto Andrea

5 Amadei Alfredo

6 Bottan Federico

7 Barbieri Filippo

8 Longinotti Antonio

9 Rosales Valentino

10 Marcantonio Luigi Davide

11 Rizzi Federico

12 Livio Stefano