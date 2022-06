(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 CHIARA ZAMBONI ospite di ALVEARE

Sabato 4 giugno 2022 ore 19.00

Alveare Lecce via San Pietro in Lama, 94 LECCE

Chiara Zamboni, filosofa femminista, sarà a Lecce sabato 4 giugno alle 19:00 ospite

di Alveare, l’associazione fondata da Giovanna Foglia, oggi approdo sicuro in città

per tutte le donne che hanno voglia di confrontarsi.

L’appuntamento di sabato rientra nel programma A cena con… promosso da Alveare

per conoscere e dialogare con le donne che da anni si battono per il riconoscimento

dei diritti. Chiara Zamboni è docente di Filosofia teoretica all’Università di Verona,

tra le fondatrici nel 1984 della Comunità filosofica femminile Diotima, svolge da

molti anni ricerca sul pensiero della differenza sessuale e delle sue pratiche politiche,

sul linguaggio e sull’inconscio.

Ha pubblicato numerosi libri, come Il male in Simone Weil e Hannah Arendt (2017)

e Sentire e scrivere la natura (2020), ha curato sia volumi collettanei, il più recente

La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche femministe (2019), sia saggi di pensatrici

femministe come Il paradigma perturbante della differenza sessuale. Una filosofia

femminista di Françoise Duroux (2021) .

Alveare è uno spazio di condivisione dedicato alle donne che amano esprimere il

proprio talento, creatività, esperienze superando i confini privati per aprirsi alla

comunità. A cena con è una rassegna che promuove il dibattito e la conoscenza

attraverso il dialogo con autrici e filosofe che con il loro lavoro hanno puntato

l’attenzione sulle differenze di genere e sui diritti delle donne.

🔊 Listen to this