(AGENPARL) – aroma, 16 ott 2021 – Nuovo attacco informatico ai siti della Cgil. Lo riferisce lo stesso sindacato, in concomitanza con la manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil ‘Mai più fascismi. Per il lavoro, la partecipazione e la democrazia’ in piazza San Giovanni a Roma con 200mila persone. “E’ partito un attacco informatico molto strutturato, proveniente da diverse fonti, che sta colpendo tutto il sistema della comunicazione della Cgil, in particolare Collettiva.it. E di conseguenza sono stati chiusi tutti gli accessi e messo in protezione il sistema”

