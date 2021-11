COSENZA I militari della Stazione di Castrolibero (CS) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di Marano Marchesato (CS), di anni 33, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Castrolibero (CS), nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, eseguito nell’abitato di Castrolibero, intimavano l’alt ad un’autovettura Fiat 600. L’uomo alla guida, anziché fermarsi, proseguiva nella marcia, aumentando la velocità. Nel frattempo veniva allertata la centrale operativa, la quale disponeva l’invio di altre pattuglie in supporto. All’inseguimento, protrattosi a lungo, per le strade di Rende (CS) e Cosenza, partecipavano, inoltre, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Cosenza e Rende (CS). Una volta bloccato nel territorio di Cosenza e perquisito, veniva estesa, con l’ausilio un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, la perquisizione presso la sua abitazione, dove venivano rinvenuti e sequestrati 310 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 0,75 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Veniva, quindi, tratto in arresto in flagranza di reato non solo per resistenza a pubblico ufficiale ma anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dell’Autorità Giudiziaria procedente. (News&Com)

