Bra: successo di pubblico per la Fiera di Pasquetta

Tanti visitatori agli eventi organizzati sotto la Zizzola lunedì 18 aprile

E’ stata un successo di pubblico e di partecipazione la Fiera di Pasquetta di Bra, andata in scena lunedì 18 aprile dopo due anni di forzoso stop dovuto all’emergenza pandemica. In tanti hanno approfittato dei numerosi eventi organizzati in città, tra le vie e le piazze del centro, dove si è svolta la fiera commerciale, nei musei e nelle sedi espositive aperte per l’occasione e in piazza Giolitti, principale location dei tradizionali appuntamenti del periodo.

Così, accompagnati da una bella giornata di sole, i produttori di Campagna Amica – Coldiretti e del Mercato della Terra di Slow Food hanno presentato il meglio della produzione locale, accanto ai vivaisti, agli espositori di piccoli animali e attrezzi da giardino. In esposizione anche trattori d’epoca e una mini fattoria degli animali, dove grandi e piccini hanno potuto cimentarsi in laboratori creativi e di scoperta. Grande successo ha riscosso l’offerta gastronomica presente: particolarmente apprezzate le proposte degli “Artigiani del gusto”, sezione a cura di Confartigianato, e l'immancabile grigliata mista con salsiccia di Bra, che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Anche la musica e l’arte sono state protagoniste della giornata: in tanti hanno partecipato al concerto-show dei Tre Lilu, mentre turisti, cittadini e famiglie hanno potuto apprezzare le collezioni dei musei civici braidesi e le opere in mostra ne “Le voci del colore” di Massimo Ricci a Palazzo Mathis.

Tradizionale tassello degli eventi pasquali, la Mostra Zootecnica del Bovino di razza piemontese, giunta alla 146esima edizione, con le premiazioni dei migliori capi in gara. In particolare, si è aggiudicato la Coppa Città di Bra per la sezione Vitelloni Piemontesi della Coscia femmine Silvestro Mattia di Centallo, mentre per i bovini maschi ha trionfato Vallino Luigi di Marene. Primo premio per la categoria castrati ad Abrate Paolo di Fossano, per le manze della coscia da macello a Mulassano Davide di Bra, per le vacche della coscia da macello a Gerbotto Livio di Cervere, per i tori a Vallino Luigi, che ha ricevuto anche il riconoscimento quale allevatore del gruppo più numeroso di capi tra le diverse categorie, insieme ai fratelli Tibaldi e Mulassano Davide per il territorio braidese. Premio speciale per l’animale più pesante in fiera a Gerbotto Livio con un toro 1020 chilogrammi; Perlo Domenico, classe 1945, è stato omaggiato quale allevatore più anziano in fiera, mentre il più giovane è risultato Silvestro Mattia, del 2005.

Gli eventi della Pasquetta braidese sono stati organizzati dal Comune di Bra in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Ascom Bra, Slow Food Mercato della Terra, Coldiretti Campagna Amica, Visit Langhe Monferrato Roero e Regione Piemonte. (em)

