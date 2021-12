REGGIO CALABRIA Dalle quotidiane attività di controllo del territorio è, di fatto, emerso che, con sempre maggiore frequenza, tali mezzi di trasporto vengono utilizzati non solo dai passeggeri con i relativi bagagli, ma assolvono anche al compito della spedizione di pacchi e corrispondenza tra i due estremi della penisola. I militari operanti, infatti, insospettiti dall’elevato numero di colli presenti in stiva, la maggior parte dei quali non riconducibili ai passeggeri effettivamente presenti sul pullman, decidevano di approfondire il controllo facendo intervenire sul posto anche le unità cinofile e grazie alla segnalazione dei cani anti-droga e ad una più accurata ispezione di uno scatolone, veniva rinvenuto il prezioso contenuto, occultato tra vari pacchi di pasta, sicuramente utilizzati come carico “di copertura”. La droga è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. (News&Com)

