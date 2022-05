(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 ANNO 43 – NR. 115 martedì 31 maggio 2022

(agenzia umbria notizie)

san 78

sanità: saluto del direttore braganti che passa alla

guida dell’usl umbria 1

(aun) – perugia 31 mag. 022 – Ad un anno dal mio

insediamento come Direttore della Direzione Salute e

Welfare della Regione Umbria ed in vista del mio

passaggio alla guida dell’Azienda USL Umbria 1, ritengo

doveroso esprimere un profondo ringraziamento verso tutti

coloro con cui ho collaborato: in primis la Presidente e

l’Assessore alla Salute e Politiche sociali che non mi

hanno fatto mai mancare il loro sostegno e poi tutti i

dirigenti e gli operatori da me coordinati che, con

profonda dedizione e professionalità, hanno consentito il

raggiungimento di obiettivi che definirei storici.

La prima questione che sono stato chiamato ad affrontare

è stata quella del delicato quadro economico e

finanziario del sistema sanitario umbro, aggravatosi

durante la pandemia.

Dopo un’analisi dettagliata e tempestiva abbiamo

individuato le problematiche strutturali, rese note anche

agli organi di stampa, e abbiamo delineato le linee di

intervento necessarie a riportare in una situazione di

gestibilità il sistema.

Siamo stati in grado di ottenere la certificazione di

pareggio di bilancio dal MEF per l’anno 2020 mentre per

il 2021 siamo vicini alla conclusione dei tavoli

nazionali con analoga chiusura in pareggio del

consolidato regionale.

In particolare sono stati attivati nei primi tre mesi del

2021 la Cabina di regia per il controllo della spesa

farmaceutica e il Comitato Regionale per la Valutazione

degli Acquisti, CREVA.

Tra gli atti fondamentali assunti nell’anno in corso mi

preme sottolineare la preadozione dell’accordo per la

Convenzione con l’Università di Perugia, mancante da 7

anni e concluso dal sottoscritto con il Magnifico

Rettore.

Un secondo atto strategico, adottato dopo un lungo lavoro

preparatorio e a seguito di una serie di incontri con

tutti gli stakeholder condotti dal sottoscritto, abbiamo

predisposto e preadottato il Piano Sanitario Regionale,

mancante in Umbria da 16 anni. Al momento, siamo in

attesa delle osservazioni del Ministero della salute e

poi procederemo con la fase realizzativa del Piano.

Ulteriori atti di programmazione di importanza capitale

sono: Il Piano Pandemico PAN-FLU (con apprezzamento

ufficiale del Ministero), il Piano della Prevenzione

2020-2025 e il Piano operativo degli interventi del PNRR

sulle Case di comunità, gli Ospedali di comunità e sulla

COT del valore di 106 milioni di euro.

Altro traguardo rimarchevole è stata la delibera di

Giunta con cui abbiamo adeguato tutte le tariffe delle

strutture residenziali, ferme da 17 anni, con un accordo

ponte che garantisce la sopravvivenza d tali strutture,

schiacciate da una situazione di crisi economica, a

seguito dell’emergenza Covid.

Ulteriori strumenti organizzativi attivati sono:

l’Osservatorio per la formazione medico specialistica, la

Consulta delle professioni sanitarie, la Consulta

regionale giovani, la Consulta delle politiche giovanili.

Abbiamo effettuato i controlli sulla documentazione delle

strutture private, fermi dal gennaio 2018 e puntiamo a

rimettere in pari entro l’estate questo tipo di

controlli.

Abbiamo riattivato la procedura per l’accreditamento

delle strutture sociosanitarie, ferma dal 2017,

ridefinendo procedure, regolamenti e criteri, che

puntiamo a sviluppare ulteriormente.

Sono stati effettuati interventi sulla ripulitura delle

liste di attesa, e per la riorganizzazione dell’offerta,

quali lo Smart Cup e le piastre ambulatoriali.

Sono in corso analisi per avere un sistema informativo

che consenta una valutazione del fenomeno, i risultati

sono in linea con lo scenario nazionale, aggravato dal

fermo di attività conseguente alla pandemia.

Abbiamo proposto la riorganizzazione del sistema gestione

e controllo dei corsi formazione per le professioni di

interesse in ambito sanitario.

Tutti i risultati elencati, li abbiamo ottenuti

contestualmente alla profonda opera di riorganizzazione e

di rafforzamento della struttura organizzativa della

Direzione Salute e Welfare, ridotta ai minimi termini per

la cronica carenza di personale, intervenendo sia sulle

posizioni dirigenziali, che del comparto.

Nel mese di dicembre 2021 sono state ricoperte tutte le

strutture dirigenziali ad eccezione del Servizio Sociale,

avocato al sottoscritto.

Il lavoro è solo all’inizio, c’è ancora molta strada da

fare per garantire all’Umbria un sistema sanitario

maggiormente efficiente ed efficace, ma non posso che

essere orgoglioso e soddisfatto di quanto svolto, da

tutta la squadra della Direzione Salute e Welfare, che

ringrazio ancora pubblicamente, e da tutti gli

interlocutori con cui abbiamo interagito positivamente.

Abbiamo portato avanti un lavoro importante sia per la

mole che per la tipologia di provvedimenti adottati, i

cui benefici sono ricaduti e ricadranno positivamente

sull’Ente regionale, sulle aziende sanitarie e sui

cittadini umbri.

Red/com

🔊 Listen to this