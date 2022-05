(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 ANNO 43 – NR.113 Sabato 28 maggio 2022

Viadotto di passignano; dopo le verifiche notturne anas garantisce

assoluta sicurezza

(aun) – perugia, 28 mag. 022 – “Dopo aver effettuato tutte le

verifiche necessarie, l’Anas ha garantito l’assoluta sicurezza del

viadotto di Passignano”. Lo ha affermato l’assessore regionale

alle infrastrutture e trasporti. “E’ diventato virale il video che

riprende un tratto del viadotto di Passignano da cui traspare in

controluce un effetto singolare in un particolare momento della

illuminazione solare. Sembra – ha dichiarato l’assessore – che la

struttura inferiore sia distaccata dalla superiore e possa cadere

da un momento all’altro. Abbiamo ricevuto varie comunicazioni

allarmate nel corso della serata e della notte. Dopo aver parlato

con i vertici regionali dell’ANAS ho ricevuto assicurazioni in

merito alla assoluta sicurezza di quella struttura che poggia

solidamente nei punti previsti come da progetto costruttivo

iniziale.

Le operazioni di verifica che si sono svolte fino a tarda sera –

ha proseguito – hanno portato, per ragioni di puro scrupolo, alla

misura della riduzione del traffico da quattro a due corsie fino a

lunedì, quando è previsto l’ulteriore sopralluogo del Prof. Marco

Petrangeli, consulente ANAS particolarmente esperto in materia.

Tuttavia l’ANAS, accertata la validità della soluzione progettuale

la cui realizzazione risale ad oltre cinquant’anni fa,

tranquillizza in modo assoluto spazzando via i dubbi che da ieri

circolano sui social in merito alla solidità del viadotto le cui

condizioni vengono verificate periodicamente con tutti gli altri

grazie ad un programma puntuale. Ho sollecitato all’ANAS una

relazione specifica – ha concluso l’assessore – appena l’ulteriore

verifica verrà effettuata in modo da poter informare debitamente

la pubblica opinione allarmata dalle notizie che si stavano

diffondendo”.

