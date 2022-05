(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 politiche sociali: dal ministero delle politiche sociali 16,970 milioni per l’inclusione sociale

(aun) – perugia 11 mag. 022 – Esprime soddisfazione l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, per l’assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Direzione generale per la Lotta alla Povertà e la programmazione sociale, di 16 milioni 970 mila 500 euro per interventi legati al Pnrr e volti a favorire l’inclusione sociale.

Le iniziative finanziate in Umbria sono 27 e sono progettate dalle Zone sociali con il coordinamento della Regione che ne garantisce la conformità con la programmazione regionale.

Le risorse – afferma l’assessore – permetteranno di potenziare un sistema di interventi a favore delle famiglie e delle persone vulnerabili che, in particolare in questi anni caratterizzati dalla pandemia, sono state esposte a rischio di esclusione.

