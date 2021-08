(AGENPARL) – Roma, 17 agosto 2021 – Lunedì il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha tenuto una conferenza telefonica al segretario di Stato americano Antony Blinken per il presunto ritiro “precipitoso” americano dall’Afghanistan e lo ha avvertito di non chiedere aiuto a Pechino sulla questione mentre si lavora per “contenere e sopprimere la Cina”.

I presunti commenti di Wang sono emersi sul Global Times , un media del regime cinese, e contrastavano significativamente con la breve descrizione della conversazione pubblicata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

«Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il consigliere di Stato della RPC e ministro degli Esteri Wang Yi degli sviluppi in Afghanistan, compresa la situazione della sicurezza e dei nostri rispettivi sforzi per portare in salvo i cittadini statunitensi e della RPC».

La conversazione è avvenuta domenica nell’ambito dell’occupazione da parte dei talebani di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, che ha provocato la caduta del governo federale afghano. L’organizzazione jihadista radicale ha lanciato decine di migliaia di attacchi a partire dalla primavera, in seguito all’annuncio del presidente degli USA, Joe Biden, della rottura dell’accordo tra la precedente amministrazione di Donald Trump e i talebani e che avrebbe visto le truppe statunitensi lasciare il Paese il 1 maggio. L’offensiva ha portato a dozzine di vittorie in scontri incruenti, mentre i soldati afghani sono fuggiti dal campo di battaglia e i leader civili locali si sono arresi.

Il Partito comunista cinese, che confina con l’Afghanistan, ha ospitato colloqui con i talebani e ha espresso ottimismo per il ritorno dei jihadisti radicali al timone della nazione.

«C’è una giornata di sole a Kabul», ha esordito lunedì un profilo della città dopo il ritorno dei talebani sul Global Times

«Il precipitoso ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha causato un grave impatto negativo sulla situazione in Afghanistan e non sarebbe responsabile se continua a creare nuovi problemi, ha detto il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi durante un colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano. Antony Blinken lunedì. Wang ha affermato che la Cina è disposta a coordinarsi con gli Stati Uniti sulla base del rispetto reciproco» riferisce il Global Time.

«La telefonata è stata condotta su richiesta della parte statunitense. Wang ha elaborato la posizione della Cina sulla situazione in Afghanistan, affermando che i fatti hanno dimostrato ancora una volta che è difficile prendere piede in un paese con storia, cultura e condizioni nazionali completamente diverse copiando meccanicamente modelli stranieri».

«Un regime non può reggere senza il sostegno della sua gente, e l’uso del potere e dei mezzi militari per risolvere i problemi causerà solo altri problemi», ha osservato Wang.

Wang ha esortato gli Stati Uniti a svolgere un ruolo costruttivo nell’aiutare l’Afghanistan a mantenere la stabilità, prevenire il caos e ricostruire pacificamente.

La Cina è pronta a dialogare con gli Stati Uniti per spingere per un atterraggio morbido della questione afghana, in modo da prevenire una nuova guerra civile o un disastro umanitario in Afghanistan e il paese non ricadrà in un focolaio e rifugio per il terrorismo, ha affermato Wang. , aggiungendo che la Cina incoraggia l’Afghanistan a stabilire un quadro politico aperto e inclusivo in conformità con le proprie situazioni nazionali.

Wang ha proseguito affermando che di fronte a varie sfide globali e urgenti questioni di hotspot regionali, i due paesi – entrambi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – dovrebbero svolgere un coordinamento e una cooperazione, che è ciò che la comunità internazionale si aspetta .

Tuttavia, gli Stati Uniti non possono, da un lato, lavorare sodo per contenere e sopprimere la Cina e, dall’altro, contano sul sostegno della Cina. Tale logica non è mai esistita negli scambi internazionali, ha affermato Wang, esortando gli Stati Uniti a seguire una politica razionale e pragmatica nei confronti della Cina.

“Le osservazioni di Wang hanno sottolineato l’atteggiamento della Cina nei confronti della questione afghana che, in quanto grande potenza mondiale responsabile e vicino al paese devastato dalla guerra, la Cina spera di vedere un Afghanistan sicuro e pacifico dopo una costante transizione di potere. Ma la Cina non interferirà mai nei suoi affari interni, né è possibile per gli Stati Uniti trascinare la Cina in acque fangose”, ha detto martedì al Global Times Diao Daming, professore associato alla Renmin University of China di Pechino.

Il colloquio telefonico di Wang-Blinken ha anche riaffermato l’approccio pragmatico della Cina nell’affrontare le relazioni con gli Stati Uniti e ha ribadito le linee guida della Cina negli scambi bilaterali, ovvero, se gli Stati Uniti vogliono veramente cooperare con la Cina sulla questione afghana, devono rispettare la Cina e i suoi interessi fondamentali, ha osservato Diao.

Durante il colloquio telefonico, il massimo diplomatico statunitense ha espresso apprezzamento per la partecipazione della Cina all’incontro di Doha sulla questione afghana, rilevando che l’attuale situazione in Afghanistan sta entrando in una fase cruciale.

I talebani dovrebbero rompere nettamente con l’estremismo e optare per un ordinato trasferimento di potere e stabilire un governo inclusivo, ha detto Blinken, aggiungendo che gli Stati Uniti riconoscono che il destino dell’Afghanistan dovrebbe essere deciso dal suo popolo. Blinken spera anche che la Cina svolga un ruolo importante nella questione, ha riferito martedì l’agenzia di stampa Xinhua.

Blinken ha convenuto che l’obiettivo comune tra le due parti è raggiungere una coesistenza pacifica. Sebbene ci siano ovvie differenze tra Cina e Stati Uniti, crede che possano essere risolte in modo costruttivo in futuro.

“La richiesta degli Stati Uniti di colloqui con Cina e Russia è arrivata in un momento in cui la fiducia dell’amministrazione Biden è ai minimi storici, come dimostrato dalla crescente insoddisfazione tra il pubblico, dopo l’umiliante “momento di Saigon” in Afghanistan”, ha detto Diao.

La Casa Bianca vuole trasmettere un messaggio attraverso il discorso che gli Stati Uniti non si metteranno da parte e non faranno nulla per lo sconvolgimento afghano, ma un tale discorso sta solo passando attraverso le mozioni, hanno osservato gli esperti, mentre le vere direzioni degli Stati Uniti sull’Afghanistan La questione è già stata chiarita: ritirare le sue truppe, rifiutare di riconoscere i talebani e imporre sanzioni in nome di “valori e diritti umani”.

Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (ONU), ha anche messo in guardia contro l’Afghanistan che diventa un rifugio per i terroristi. “Questa è la linea di fondo che deve essere tenuta fermamente per qualsiasi futura soluzione politica in Afghanistan”, ha detto in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi lunedì.

La Cina rispetta la volontà e la scelta del popolo afghano e crede che una soluzione politica sia l’unica via d’uscita per l’Afghanistan, ha osservato Geng, aggiungendo che la Cina spera che i talebani possano unirsi a tutte le fazioni e gruppi etnici in Afghanistan e costruire un ampio struttura politica basata e inclusiva adatta alle condizioni dell’Afghanistan.

Blinken sembrava trascorrere gran parte del lunedì al telefono con i suoi omologhi nei paesi confinanti con l’Afghanistan. Secondo il Dipartimento di Stato, Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov , il ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi e il ministro degli Esteri indiano Dr. S. Jaishankar, oltre a Wang. Le letture di quelle chiamate pubblicate dal Dipartimento di Stato erano quasi identiche e non offrivano dettagli concreti, suggerendo solo che le due parti in ogni caso discutevano rispettivamente di “sviluppi in Afghanistan” e “Afghanistan e della situazione in via di sviluppo lì”.

