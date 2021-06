COSENZA “Gli indagati adoperavano un meccanismo idoneo ad eludere le regole dei bandi: sono state segnalate una serie di procedure per l’affidamento di servizi tecnici, come ad esempio i lavori di consolidamento dei versanti in località San Giovanni nel comune di Aieta ed un incarico per la verifica tecnica del rispetto delle norme sismiche di un istituto tecnico di un comune in provincia di Cosenza”. Questo quanto afferma, il capitano Andrea Massari – Comandante della Compagnia di Scalea. Gli investigatori hanno riscontrato “una serie di condotte collusive poste in essere del responsabile dell’ufficio tecnico di Belvedere Marittimo con la complicità di imprenditori e professionisti dello stesso comune”. Tra settembre e ottobre 2020 sono stati “documentati quattro episodi che hanno riguardato l’affidamento di appalti pubblici con i vari attori indagati impegnati a stabilire le ditte da inserire nelle gare e a decidere il vincitore”. “In un caso – aggiunge Massari – il capo dell’ufficio tecnico ha concordato la percentuale al ribasso per procedere con un affidamento diretto sotto soglia evitando di coinvolgere altri operatori economici”. (News&Com)

