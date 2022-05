(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 È una tradizione radicata che la terza domenica di maggio Anagni ospiti la Fiera di San Vincenzo. Quest’anno la fiera si svolgerà domenica 15 maggio e tornerà ad essere l’evento d’apertura anticipata dell’estate anagnina.

Il Sindaco Daniele Natalia e l’Assessore al Commercio Carlo Marino dichiarano: «Aver dovuto annullare l’anno scorso la Fiera di San Vincenzo a causa delle disposizioni Covid governative è stato un colpo non solo per il commercio locale ma in generale per le tradizioni della nostra città.

Quest’anno la Fiera di San Vincenzo invece si svolgerà e siamo sicuri del fatto che domenica 15 maggio sarà una festa per tutta Anagni. L’inizio dell’estate ad Anagni è sempre stato simboleggiato da questo appuntamento fieristico che, tra l’altro, è particolarmente conosciuto sui portali di promozione turistica come una delle fiere più importanti ed attese del territorio».

