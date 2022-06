(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Ambiente, Borchia (Lega): overdose di ideologia, Fit for 55 da riscrivere da capo

Strasburgo, 7 giu – “Una bolla totalmente disconnessa dalla realtà. Il dibattito che oggi ha visto protagonista il sempre più surreale Timmermans e tanti, troppi colleghi, mi porta a pensare che chi siede nelle istituzioni Ue viva su un altro pianeta, dove si ignora ci sia stata una pandemia, la crisi delle materie prime, l’esplosione dei prezzi dell’energia, un conflitto. Il lato drammatico è che in pochi hanno pensato ai danni che questo pacchetto farà alla competitività e all’occupazione, non recependo le proposte di chi dai territori chiede un percorso graduale che accompagni imprese e lavoratori verso la transizione. Vogliono fare in otto anni quello che l’Europa non è riuscita a fare in trenta, spacciando per ambizione quelli che in realtà sono grossi interessi economici e un’overdose di ideologia. Intanto la concorrenza internazionale deride quanto i politici europei stanno decidendo, con la Cina pronta a sferrare il colpo di grazia all’industria europea. Stanno distruggendo l’Europa e rovinando chi lavora. Questo non è più ambientalismo: si chiama collaborazionismo”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, coordinatore ID in commissione Industria, nel suo intervento durante la sessione plenaria.

