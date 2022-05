(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Al parco San Giuliano il primo ‘School park’, torneo di basket per le scuole superiori di Venezia, Padova e Treviso

Una giornata di sole, sport e divertimento all’aria aperta. Il parco San Giuliano di Mestre ha ospitato stamani la prima edizione del ‘Reyer School park’, un torneo di basket rivolto alle scuole superiori delle province di Venezia, Padova e Treviso. All’evento, inserito nel calendario de ‘Le città in festa’, anche la presenza istituzionale della presidente del Consiglio comunale.

A partire dalle 9 di stamani ventidue istituti superiori, di tredici località diverse, si sono dati ‘battaglia’ in un torneo 3×3. La squadra vincitrice, il liceo ‘Morin’ di Mestre, è stata premiata con un piccolo bonsai, da coltivare e custodire nel corso di quest’anno per poi consegnarlo alla squadra prima classificata della prossima edizione dello ‘School park’, in una sorta di passaggio di testimone ecologico oltre che sportivo, che si ripeterà di anno in anno. Uno degli obiettivi della manifestazione, infatti, è anche educare gli studenti al rispetto e alla cura per l’ambiente, oltre che per le cose e le persone. Nel corso della mattinata è stata inoltre ribadita l’importanza di dedicarsi con costanza allo sport.

“‘School park’ nasce come ‘spin off’ della ‘School cup’, più ampia manifestazione con 48 scuole del territorio che purtroppo neanche quest’anno si è potuta tenere” spiegano gli organizzatori. A rallegrare la competizione l’animazione musicale a cura di dj David Jay e dello speaker radiofonico Moova e le coreografie realizzate per l’occasione dalle compagne di scuola, nelle vesti di cheerleader all’italiana. I giovani partecipanti e i tifosi hanno inoltre potuto rifocillarsi tra un match e l’altro con specialità di street food, grazie alla presenza di un food truck.

Ecco gli istituti partecipanti alla gara:

– Istituto Alberti di Abano Terme

– Istituto Algarotti di Venezia

– Istituto Belzoni di Abano Terme

– Liceo Berto di Mogliano Veneto

– Istituto Bruno-Franchetti di Mestre

– Istituto Musatti di Dolo

– Istituto Cornaro di Jesolo

– Istituto Vendramin-Corner di Venezia

– Istituto Duca degli Abruzzi di Padova

– Istituto Einstein di Piove di Sacco

– Liceo Fermi di Padova

– Istituto Galilei di Conegliano

– Liceo Galilei di Dolo

– Istituto Gritti di Mestre

– Liceo Gymnasium Patavinum Sport di Padova

– Istituto San Marco di Mestre

– Istituto Levi-Ponti di Mirano

– Istituto Martini di Castelfranco Veneto

– Liceo Montale di San Donà di Piave

– Liceo Morin di Mestre

– Liceo Stefanini di Mestre

– Istituto Newton-Pertini di Camposampiero

Venezia, 14 maggio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this