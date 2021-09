(AGENPARL) – Roma, 22 set 2021 – La fabbrica del buongusto di Ronciglione non si ferma mai. Quei tre ragazzi amanuensi delle farciture, Chiara ed Elisa Casani insieme a Luca Parrani, inventano ogni giorno un tramezzino d’assalto per soddisfare il palato dei viaggiatori gourmet. Perché oltre ai clienti affezionati del ‘Bar Casani’, ormai è rinomato che la location sia tappa fissa anche per enoturisti in visita nella Tuscia o tra i Monti Cimini. Non solo per godersi un ghiotto tramezzino rigorosamente fatto a mano, ma anche per degustare cicchetti sfiziosi da accompagnare con una birra di livello. Prodotti del territorio e a km0, e tra le chicche che meritano tanta attenzione troviamo il pane marmorizzato al nero di seppia realizzato con la friggitrice ad aria, la pinsa romana con lievitazione di 72 ore, la corallina romana e il formaggio di pecora fresca con erbette di Capo di Monte.

Il tramezzino ormai è un must, praticamente un dogma per i tramezzino-lovers. Il bancone della ‘Tramezzineria Artigianale’ del Bar Casani sembra un videogioco: 150 tipi diversi, colorati, che strabordano per farcia e golosità stenderebbero anche il celebre Poldo Sbaffini ingordo di hamburger.

Se siete sulla via Francigena non esitate…prendete la strada in direzione Ronciglione e a viale della Resistenza ordinate un insuperabile ‘tramezzino d’autunno’ con polpette cotte con il sugo, parmigiano reggiano e insalata.

