(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDI’ 15 APRILE 2022

Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in occasione del 78° anniversario del Rastrellamento nel quartiere Quadraro.

Ore 9.30 – Il Sindaco depone una corona di alloro presso la targa commemorativa del rastrellamento (largo dei Quintili)

Ore 10.00 – Il Sindaco depone una corona di alloro presso il monumento dedicato ai deportati del Quadraro (parco ’17 aprile 1944’, già parco di Monte del Grano, via Asconio Pediano)

A seguire, gli interventi di Mauro Caliste (Presidente V municipio), Francesco Laddaga (Presidente VII municipio), Massimiliano Valeriani (Assessore regionale), Sindaco Roberto Gualtieri

ROBERTO GUALTIERI NEL QUARTIERE DI TOR MARANCIA

Ore 14.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri incontra alcuni cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (via Andrea Mantegna, 147)

Ore 15.15 – Il Sindaco visita l’Asilo nido ‘Acquerello’, oggetto di interventi di riqualificazione con fondi PNRR (via Andrea Mantegna, 130)

Ore 15.35 – Il Sindaco visita la ex scuola Mafai / Centro Culturale Tor Marancia (viale Tor Marancia, 103)

Ore 15.45 – Il Sindaco incontra la Polisportiva locale presso il Liceo Artistico Statale ‘Caravaggio’ (viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75)

Ore 16.30 – Il Sindaco incontra i rappresentanti del Centro Freddo e del Centro Anziani presso l’Istituto Romano San Michele (piazzale Antonio Tosti, 3)

