(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

Ore 8.30 -L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, partecipa alla cerimonia di premiazione dell’Attività Agonistica 2021 e invernale 2021/2022 degli Atleti delle Fiamme Gialle (Salone d’Onore della Caserma “Gen. B. Sante Laria”[], piazza Armellini 20)

Ore 11.00 – L’Assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, partecipa all’inaugurazione dei nuovi uffici e del nuovo impianto di Birra Peroni (Stabilimento di Tor Sapienza, via Renato Birolli 8)

Ore 11.00 – L’Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 37ma edizione del Romaeuropa Festival (Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo, largo di Villa Massimo 1-2)

Ore 16.15[]- L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onoratoassiste alla cerimonia di partenza della Tappa di Roma del Torch Run di Special Olympics Italia (piazza del Campidoglio)

Ore 18.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di messa a dimora di una quercia nell’ambito del progetto nazionale “Piantiamo la salute!” promosso dal Comitato Fibromialgici Uniti – Italia Odv (Parco Virgiliano, via Nemorense 41)

Ore 19.00 – L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato partecipa all’evento “Lumen Talks. Roma riparte dagli hotel di lusso” (The St. Regis Rome, via Vittorio Emanuele Orlando 3)

🔊 Listen to this