(AGENPARL) – Roma, 24 ago 2021 – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla situazione in Afghanistan. L’Italia reindirizzerà le risorse che erano destinate alle forze militari afghane verso gli aiuti umanitari. Chiedo a tuitti voi di unirvi a questo impegno”. Questo l’appello rivolto dal presidente del Consiglio Mario Draghi ai leader del G7. Sul tema dell’immigrazione Draghi ha auspicato un approccio coordinato comune: “Finora, sia a livello europeo, sia internazionale, non si è stati in grado di farlo. Dobbiamo compiere sforzi immani su questo”. Draghi ha auspicato che le ong restino in Afghanistan,

