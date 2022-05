(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 70 ANNI SGARBI, SINDACO DI FERRARA: “AUGURI A COMBATTENTE”

Ferrara, 7 mag – “Vittorio Sgarbi compie 70 anni. Auguri a un grande combattente. E grazie per il contributo che, come presidente della Fondazione Ferrara Arte, sta dando alla nostra città”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, con riferimento ai 70 anni di Vittorio Sgarbi, che ricorrono domani.

“Sono felice di ricordare questa data, che segna il traguardo importante di un amico, di un ferrarese, di chi ha combattuto sempre a testa alta per le sue idee. Vittorio sta dando un grande contributo alla vita cittadina, è anima di una programmazione culturale ricchissima e di una forte azione di promozione del territorio, nella sua storia, nella sua arte, nel genio che ha espresso nel corso dei secoli. Questi auguri sono anche l’occasione di ricordare tutto questo e per ringraziarlo per l’azione continua che sta portando avanti a favore della città”.

🔊 Listen to this