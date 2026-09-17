Ruotolo (PD): «FdI, Lega e Futuro Nazionale contro la protezione dei minori: scelgono Trump e le grandi piattaforme»

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«Oggi il Parlamento europeo ha approvato il rapporto sull'impatto dei social media e dell'ambiente online sui giovani, di cui sono relatore. Un testo che mette al centro una questione che riguarda tutti: la sicurezza dei nostri ragazzi, la loro libertà, il loro futuro.

Dispiace e preoccupa che su un tema così importante Fratelli d'Italia, la Lega e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci abbiano scelto di votare contro.

C'è una contraddizione evidente. Si presentano come i difensori della famiglia, ma quando si tratta di mettere regole alle grandi piattaforme per proteggere concretamente i minori e le loro famiglie votano contro.

E fanno una scelta politica precisa: stanno dalla parte di Trump e delle grandi piattaforme, non dalla parte delle famiglie europee. Proprio mentre l'amministrazione americana spinge contro le regole europee sul digitale e difende gli interessi delle grandi aziende tecnologiche, la destra italiana sceglie quella stessa parte.

Proprio questa settimana, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la presidente Ursula von der Leyen ha posto la protezione dei minori online al centro dell'agenda europea, indicando la necessità di regole comuni e di una maggiore responsabilità delle piattaforme.

È la stessa direzione indicata dal nostro rapporto. Gli algoritmi non si fermano alle frontiere. Non possiamo avere 27 risposte diverse: la risposta deve essere europea.

Abbiamo cambiato paradigma. Non possiamo continuare a scaricare tutta la responsabilità sui ragazzi e sulle loro famiglie. Sono le piattaforme che devono dimostrare di essere sicure per i minori.

Proteggere i nostri ragazzi significa proteggere il futuro dell'Europa. Su questo avremmo voluto vedere tutti dalla stessa parte. Oggi Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale hanno scelto di stare dalla parte di Trump e delle grandi piattaforme.»

Sandro RuotoloEurodeputato PD – Gruppo S&DResponsabile Informazione del Partito DemocraticoRelatore del rapporto sull'impatto dei social media e dell'ambiente online sui giovaniGestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

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