Vela al terzo: “Lussin” si conferma nella Coppa del Presidente della Repubblica

"La vela al terzo, insieme alla voga, non appartiene al passato, ma rappresenta un modo ancora vivo di essere Venezia – ha dichiarato Giusto – Tramandare queste pratiche significa coinvolgere le nuove generazioni e custodire il rapporto secolare della città con l'acqua e il vento. Regate come questa dimostrano quanto questo patrimonio sappia guardare al futuro. L'obiettivo è rafforzare il legame tra vela e voga, riunendole sempre più nel Bacino di San Marco: la Festa della Sensa, per il suo storico legame con Venezia e il mare, può diventare uno dei momenti simbolo di questo percorso".

Organizzata dall'Associazione Vela al Terzo Venezia, la competizione si è sviluppata sul campo di regata tra Punta della Salute e l'Isola di San Giorgio. A caratterizzarla, l'abbinamento di ciascuna barca a un articolo della Costituzione italiana, esposto sotto il boma accanto al numero velico. Alla flotta dell'AVT si sono unite quelle di undici realtà lagunari, dando vita a uno degli appuntamenti più partecipati del calendario velico veneziano.

A dare un respiro adriatico all'edizione del venticinquesimo anniversario è stata, per la prima volta, la partecipazione ufficiale delle città istriane di Pola e Rovigno, arrivate a Venezia con delegazioni istituzionali e storiche barche in legno ad armo al terzo. Tra queste una Tartana, una Grga e una Batana, testimonianze di una cultura marinara condivisa tra le due sponde dell'Adriatico.

Conclusa la sfida sull'acqua, la manifestazione è proseguita al Museo Storico Navale di Venezia con la cerimonia di premiazione e la consegna della Coppa all'equipaggio vincitore. Il trofeo, donato nel 2001 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, rappresenta da venticinque anni il riconoscimento più prestigioso del calendario dell'Associazione Vela al Terzo Venezia.

La 25^ edizione ha rinnovato così un appuntamento capace di coniugare agonismo, cultura marinara e valori costituzionali, mantenendo vivo il patrimonio nautico che lega Venezia alla sua laguna e all'Adriatico.

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Venezia, 13 settembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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