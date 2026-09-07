IL COMUNE COMUNICA – 85^ stagione della Camerata Musicale Barese: alle 11 la presentazione a Palazzo della Città

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - 85^ STAGIONE DELLA CAMERATA MUSICALE BARESE
ALLE 11 LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE NELLA SALA GIUNTA DI PALAZZO DELLA CITTA'
Si terrà questa mattina, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo della Città, la conferenza stampa di presentazione della 85^ stagione della Camerata Musicale Barese.
All'incontro con la stampa, alla presenza dell'assessora alle Culture Paola Romano, interverranno la presidente della Camerata Musicale Barese Gianna Fratta, il presidente onorario Giuliano Volpe e il direttore artistico Dino De Palma.
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