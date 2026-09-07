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Economia

Mercato auto: Ford sbarca in Iraq dal 1° ottobre con il distributore SAT

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
Ford debutta nel mercato iracheno
Ford debutta nel mercato iracheno (Foto:Dan Dennis/Unsplash)

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - La casa automobilistica statunitense compie una mossa di grande rilievo nello scacchiere mediorientale. Ford Middle East and Africa ha ufficializzato il suo ingresso diretto nel mercato iracheno a partire dal prossimo 1° ottobre, nominando Shimal Al Jazeera Auto-Trading and Commercial Agencies (SAT) come distributore ufficiale nel Paese. La nuova entità nasce da una forte alleanza strategica che unisce il March Holding Group — attivo in settori chiave come tecnologia, servizi finanziari e digitale — e l’influente Olayan Group, forte di oltre cinquant’anni di esperienza nella distribuzione di automobili nella regione.

Servizi e rete post-vendita

In base all’accordo, le agenzie SAT saranno il punto di riferimento in tutto il territorio iracheno per la commercializzazione dei veicoli Ford, la fornitura esclusiva di pezzi di ricambio originali e la gestione dei servizi post-vendita e di manutenzione avanzata. L’obiettivo è rafforzare la rete di vendita e consolidare il rapporto di fiducia che il marchio ha costruito con i clienti iracheni nel corso dei decenni.

Le voci dei vertici

Ravi Ravichandran, presidente della Ford Motor Company per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), ha sottolineato che l’Iraq rappresenta un obiettivo chiave per i piani di crescita regionali, lodando la visione di SAT incentrata sulla centralità del cliente e sugli standard di qualità. Sulla stessa lunghezza d’onda Mohammed Alayyan, CEO della North Island Company (SAT), che ha ribadito l’impegno a preservare la storica eredità di affidabilità del marchio attraverso un’infrastruttura sofisticata e risorse umane altamente qualificate.

(AGENPARL)
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