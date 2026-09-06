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Umbria

ptn – lancio 339-6 settembre +++ Provincia / Il Presidente interviene sull’iniziativa Good Vibes rivolta al divertimento giovanile

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa

(ptn) Provincia, il Presidente Bandecchi si congratula con il Presidente Upi Umbria Bruni per "Good Vibes-Ballo senza sballo"TERNI – 6 SET – "Desidero congratularmi personalmente con il Presidente di Upi Umbria, Marco Bruni, per il progetto "Good Vibes-Ballo senza sballo", portato avanti quest'anno nelle Province di Terni e Perugia". Lo dichiara in una nota il Presidente Stefano Bandecchi a proposito dell'iniziativa svoltasi in questi giorni. Di seguito il comunicato integrale. "Un'iniziativa rivolta ai giovani del nostro territorio, per prevenire e sensibilizzare i ragazzi contro l'uso di sostanze stupefacenti e l'alcol. Prima nelle scuole, poi nelle discoteche e nei locali notturni, l'azione messa in campo dal Presidente di Upi Umbria, Marco Bruni, è stata capillare. Scelta mirata e importante anche quella di portare i giovani, nella serata conclusiva del progetto, all'interno della Comunità Incontro di Amelia, nella "casa" di Don Pierino Gelmini, con testimonianze dirette di tanti ragazzi che oggi stanno intraprendendo un percorso di recupero dalle dipendenze. Ci si può divertire nelle discoteche, nei locali ma senza esagerare, perché il superamento dei limiti può diventare un punto di non ritorno. I numeri oggi parlano chiaro: alcol e nuove droghe stanno inghiottendo sempre più i nostri giovani, anche a meno di 14 anni. È fondamentale quindi formare le nuove generazioni, creare un patto educativo e fare squadra a 360 gradi tra famiglie, scuole, associazioni ed istituzioni. Ringrazio il Presidente di Upi Umbria, Marco Bruni, per l'eccellente lavoro svolto con la sua associazione e per essere riuscito ad avere una così vasta partecipazione di ragazzi e di rappresentanti istituzionali, vicini ed uniti su una tematica così attuale e sensibile".   (ptn/red 339/26)

(AGENPARL)
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