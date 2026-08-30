CS MORTE MARIA SPINELLI, CORDOGLIO PARLAMENTARI FDI

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - MARIA SPINELLI, LA NOTA DEI PARLAMENTATI ABRUZZESI FDI
"Siamo sgomenti e profondamente addolorati per la drammatica morte di Maria
Spinelli, la giovane donna originaria di Atri e radicata a Città
Sant'Angelo tragicamente uccisa nella sparatoria di Aarau, in Svizzera.
Rivolgiamo le più sentite condoglianze ai familiari, colpiti da un lutto
così devastante e inaccettabile". Lo dichiarano in una nota congiunta i
parlamentari abruzzesi Etelwaldo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris.
"Seguiamo con estrema attenzione l'evolversi della situazione e l'andamento
delle indagini affidate alle autorità elvetiche, nella certezza che venga
fatta rapidamente totale chiarezza sui contorni di questo assurdo
avvenimento e che i colpevoli vengano consegnati al più presto alla
giustizia. Rivolgiamo inoltre un augurio di pronta guarigione a tutti i
feriti coinvolti in questa insensata tragedia, che addolora profondamente
l'intera comunità abruzzese dentro e fuori i confini nazionali",
concludono.
Pescara, 30 agosto 2026