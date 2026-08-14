RAI, M5S: FDI HA OCCUPATO TUTTO L’OCCUPABILE, ORA COLPISCE VOCI SCOMODE

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Roma, 14 ago – «Fratelli d'Italia parla di uso privato della Rai, ma dovrebbe guardare in casa propria. I palinsesti li hanno fatti loro, piazzando amici e fedelissimi pagati con i soldi del canone per programmi spesso rivelatisi dei flop. Senza dimenticare direttori sfiduciati dalle redazioni e rimasti al loro posto.
Prima hanno paralizzato la Commissione di Vigilanza, poi hanno occupato tutto l'occupabile e ora attaccano Ranucci mentre la Procura è ancora al lavoro e lui è parte lesa. È una concezione proprietaria del servizio pubblico: premiare gli amici e colpire le voci scomode, piegando anche il giornalismo di inchiesta. La realtà è che invocano trasparenza ma nascondono le conversazioni di Delmastro con un prestanome del clan senese. La Rai appartiene ai cittadini che pagano il canone, non a Fratelli d'Italia».
Lo dichiarano i commissari del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai.
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Roma, 14 ago – «Fratelli d'Italia parla di uso privato della Rai, ma dovrebbe guardare in casa propria. I palinsesti li hanno fatti loro, piazzando amici e fedelissimi pagati con i soldi del canone per programmi spesso rivelatisi dei flop. Senza dimenticare direttori sfiduciati dalle redazioni e rimasti al loro posto.