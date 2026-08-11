FIUMICINO, MAIORINO (M5S): TROPPE INCHIESTE INTORNO A MAGGIORANZA BACCINI. CITTÀ MERITA DI MEGLIO

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Ancora una volta Fiumicino finisce sulle pagine della cronaca giudiziaria e ancora una volta nella vicenda compare un esponente della maggioranza che governa la città.
Secondo quanto riportato da Repubblica, nell'inchiesta sulle oltre 16mila prescrizioni mediche che sarebbero state falsificate nell'arco di quattro anni, la Procura di Civitavecchia avrebbe chiesto il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui Mario Pascone, consigliere comunale della Lista Baccini.
La replica di Pascone, ripresa integralmente dalla stampa locale, non sembra però chiarire il punto: afferma di non essere stato rinviato a giudizio, cosa diversa dalla richiesta di rinvio a giudizio riferita da Repubblica, e nega accuse specifiche che nell'articolo non gli vengono individualmente attribuite. Peraltro, proprio il passaggio della nota che dovrebbe chiarire cosa sarebbe stato falsamente riportato risulta incompleto.
Naturalmente spetta alla magistratura accertare le eventuali responsabilità penali e per tutti vale la presunzione di innocenza. Ma esiste ormai un problema politico che il sindaco Baccini non può ignorare. Questa vicenda arriva dopo le pesantissime inchieste sugli affidamenti e gli appalti comunali che hanno coinvolto amministratori, funzionari e lo stesso sindaco. Fatti e procedimenti diversi, certamente, ma una successione che pone un serio problema di credibilità della maggioranza.
Fiumicino non merita di finire sui giornali per scandali e inchieste giudiziarie. I suoi cittadini hanno dimostrato di meritare di meglio: semplici cittadini, attraverso un esposto, sono riusciti persino a ottenere la sospensione dell'iter del porto crocieristico sostenuto da un colosso come Royal Caribbean.
È questa la Fiumicino che vogliamo raccontare: una comunità che difende il proprio territorio, la legalità e l'interesse pubblico. E che ha diritto a una politica all'altezza».
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Ancora una volta Fiumicino finisce sulle pagine della cronaca giudiziaria e ancora una volta nella vicenda compare un esponente della maggioranza che governa la città.