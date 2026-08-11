Burocrazia, Gatta (FI): ” Semplificare significa rendere Paese più efficiente

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "La campagna lanciata da Antonio Tajani contro il peso della burocrazia interpreta pienamente l'identità liberale di Forza Italia e risponde a un'esigenza concreta avvertita ogni giorno da cittadini, professionisti e imprese. Dobbiamo liberare energie, non imbrigliarle in procedure inutili e farraginose, autorizzazioni interminabili e adempimenti che sottraggono tempo e risorse, fisiche ed economiche, a chi lavora e produce".
"La semplificazione non è uno slogan, ma una vera riforma del rapporto tra Stato e cittadino. È giusto il principio indicato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani: le informazioni che lo Stato già possiede non possono essere richieste continuamente ai cittadini e, per ogni nuovo onere burocratico, dobbiamo avere il coraggio di eliminarne almeno due. Meno burocrazia significa più investimenti, maggiore competitività, più occupazione e più libertà. Significa permettere a un imprenditore di dedicarsi alla propria azienda anziché inseguire carte e autorizzazioni, e a un cittadino di ottenere una risposta dalla Pubblica amministrazione senza essere costretto a passare da un ufficio all'altro. Sosterremo con convinzione – conclude – la battaglia di Antonio Tajani e le proposte che Forza Italia porterà al tavolo del Governo. Ridurre vincoli, tempi e costi significa rendere lo Stato più efficiente e, soprattutto, restituire fiducia e libertà agli italiani".
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "La campagna lanciata da Antonio Tajani contro il peso della burocrazia interpreta pienamente l'identità liberale di Forza Italia e risponde a un'esigenza concreta avvertita ogni giorno da cittadini, professionisti e imprese. Dobbiamo liberare energie, non imbrigliarle in procedure inutili e farraginose, autorizzazioni interminabili e adempimenti che sottraggono tempo e risorse, fisiche ed economiche, a chi lavora e produce".