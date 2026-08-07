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Politica Interna

SALARI, GIORGIANNI (FDI): STUDIO FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO CONFERMA, IN ITALIA TUTELE PIÙ ARTICOLATE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Non è una valutazione politica né una lettura di parte. A dirlo è un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ha messo a confronto il sistema italiano con quelli di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi.
Lo studio evidenzia un punto importante: quando si parla di salari, il confronto non può fermarsi alla sola presenza di un minimo legale. In Italia il trattamento economico del lavoratore comprende anche tredicesima, eventuale quattordicesima, TFR, ferie, permessi, tutela della malattia, indennità e un ruolo molto forte della contrattazione collettiva. Il quadro che emerge è quello di un sistema di tutele economiche e contrattuali più ampio e articolato rispetto a diversi ordinamenti europei che pure prevedono un salario minimo per legge. Questo non significa negare il problema dei salari. Significa però partire da dati completi e non da confronti parziali. La priorità deve essere aumentare il netto in busta paga, rafforzare il potere d'acquisto, contrastare il dumping contrattuale e valorizzare i contratti collettivi realmente rappresentativi.
Proprio perché lo studio arriva da un soggetto esterno al Governo e alla politica, credo sia un contributo utile per riportare il dibattito su un terreno più concreto e meno ideologico".

(AGENPARL)
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