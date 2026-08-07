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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – domani il 35^ anniversario dell’arrivo della Vlora: il programma degli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - DOMANI IL 35^ ANNIVERSARIO DELL'ARRIVO DELLA VLORA

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Domani, sabato 8 agosto , nel 35° anniversario dell'arrivo nel porto di Bari della motonave Vlora con a bordo 20mila profughi albanesi, la Città di Bari ricorderà l'evento che ha segnato la storia dell'immigrazione nel Novecento con una serie di appuntamenti.

La ricorrenza costituirà un momento di riflessione e condivisione sui valori umani e civili dell'accoglienza, dell'apertura e dell'integrazione.

Di seguito il programma della giornata:

· alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo della Città, si terrà il giuramento per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di un cittadino albanese;

· alle ore 11, nella sala consiliare, sarà sottoscritto il Protocollo d'intesa per la promozione di iniziative comuni tra la città di Bari, l'università "Aleksander Moisiu" di Durazzo (UAMD) e la rete delle comunità Arbëreshe , alla presenza del sindaco Vito Leccese, del rettore Shkëlqim Fortuzi e dei sindaci dei Comuni Arbëreshe;

(AGENPARL)
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