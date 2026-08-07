Il cinema all’aperto anche nel nuovo Centro di quartiere polifunzionale in via Fermi – Comunicato stampa

Appuntamento sabato 8 agosto, ore 21, con la proiezione di "L'uomo che comprò la luna" del regista Paolo Zucca: ingresso libero e gratuito

L'appuntamento è per domani, sabato 8 agosto, con la proiezione di "L'uomo che comprò la luna", del regista Paolo Zucca, con Jacopo Cullin e, tra gli altri, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu e Angela Molina.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'assessorato alla Cultura, spettacolo e Turismo e quello alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, va ad arricchire il programma del mese di agosto nei locali della ex scuola primaria restituita nei giorni scorsi al quartiere e alla città come spazio aperto di incontro e iniziative dedicate a residenti, associazioni, comitati e consulte.

L'appuntamento, sperimentale in vista della prossima estate, è in programma alle 21: l'ingresso è libero e gratuito.

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