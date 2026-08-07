Gemellaggio Veneto Calabria per il contrasto agli incendi boschivi: missione in provincia di Cosenza dei volontari veneziani di

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Un volontario di Protezione civile del Comune di Venezia, specializzato in interventi antincendio boschivo, partirà nelle prime ore del mattino di domani, sabato 8 agosto, dal Polo logistico regionale di Bonisiolo (Treviso) alla volta dei territori di Cassano allo Ionio e Sibari (Cosenza), assieme a una quindicina di altri volontari provenienti da tutto il Veneto e accompagnati da funzionari regionali.
"Ancora una volta i volontari della Protezione civile del Comune di Venezia si confermano attori esemplari nel fornire aiuto e collaborazione in situazioni di emergenza – ha dichiarato l'assessore comunale alla Protezione civile Paolino D'Anna – sia a livello locale che nazionale. Un sentito ringraziamento ai nostri volontari, per l'impegno che rinnovano anno dopo anno nelle regioni italiane maggiormente colpite dagli incendi boschivi. In ogni scenario la nostra Protezione civile si dimostra determinante, confermando il suo valore fondamentale per la sicurezza e il sostegno alle comunità colpite".
La missione si inquadra nell'ambito della collaborazione tra Regione Veneto e Regione Calabria per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile di Roma. Il volontario sarà impegnato nel territorio calabrese sino al 15 agosto. I gruppi comunali di Protezione civile di Venezia vedono la presenza di 15 volontari specializzati nell'incendio boschivo che operano ordinariamente nelle attività di prevenzione e contrasto dell'emergenza nelle aree boschive a Ca' Roman, agli Alberoni e a San Nicolò.
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Venezia, 7 agosto 2026
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