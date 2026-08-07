(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 7 agosto. "Dopo l'ultimo decreto tributario, il Governo ha la faccia tosta di celebrare la conclusione della riforma fiscale. Ma dietro la propaganda restano tasse sempre più alte e molte promesse disattese. Ventinove provvedimenti attuativi non fanno una riforma se la pressione fiscale è salita al 43,1% del pil, record degli ultimi 10 anni, e continua ad aumentare mentre lavoratori, famiglie e imprese non ricevono alcuna riduzione strutturale del prelievo". Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile nazionale delle Politiche economiche e fiscali. "Restano incompiuti il superamento dell'Irap, la revisione delle aliquote Iva sui beni essenziali e soprattutto la riforma della tassazione dei redditi finanziari. Non si interviene sul fiscal drag, che aumenta silenziosamente le imposte sui lavoratori, e non si restituisce potere d'acquisto a salari e pensioni. La ragione è evidente: il Governo ha costruito l'intera riforma sul vincolo dell'invarianza di gettito, pretendendo di ridurre le tasse e realizzare una riforma senza metterci un euro. Risorse e agevolazioni, però, si trovano ancora una volta per tentare di salvare e rilanciare un concordato preventivo biennale che, presentato come rivoluzionario, continua a registrare adesioni inferiori alle aspettative. Si introducono nuove sanatorie per spingere le adesioni con riduzione dei termini di accertamento per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023. Non è la lotta all'evasione promessa agli italiani, ma l'ennesima corsia agevolata per sanare il passato e fare cassa", conclude Turco.
FISCO, TURCO (M5S): TASSE RECORD, RIFORMA MELONI FARLOCCA
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