Emilia-Romagna: Vignali (FI) “Cinque ex consiglieri regionali tornano in campo. Esperienza e radicamento per costruire il partito del futuro

Cinque ex consiglieri regionali tornano direttamente in campo per sostenere il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, e la vice segretaria On. Rosaria Tassinari e contribuire alla costruzione della nuova organizzazione degli azzurri in Emilia-Romagna.

Si tratta di Gianarturo Leoni, da poche settimane responsabile regionale dei Dipartimenti di Forza Italia, Rodolfo Ridolfi, appena nominato segretario regionale dei Seniores, Fabio Filippi, storico esponente reggiano del partito, Giorgio Dragotto, figura di riferimento degli azzurri ferraresi, e Marco Lombardi, per molti anni punto di riferimento di Forza Italia a Rimini. Il loro ritorno all'impegno politico regionale mette a disposizione di Forza Italia un patrimonio particolarmente significativo di esperienza amministrativa e istituzionale. Complessivamente, i cinque esponenti possono infatti vantare dodici mandati in Consiglio regionale.

Fabio Filippi ha ricoperto l'incarico di consigliere regionale per tre mandati, dal 2000 al 2014. Fortemente radicato nell'Appennino reggiano e nell'intera provincia, ha confermato il proprio consenso personale anche alle elezioni regionali del 2024, quando, con 1.817 preferenze, è risultato il candidato più votato della lista di Forza Italia nella circoscrizione di Reggio Emilia. Marco Lombardi è stato consigliere regionale per tre legislature consecutive, dal 2000 al 2014, ricoprendo anche la presidenza della Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali. Avvocato e storico esponente azzurro, coinvolto anche recentemente dal segretario provinciale Barboni nell'ultima battaglia sul referendum sulla giustizia, ha rappresentato per molti anni uno dei principali riferimenti politici e organizzativi di Forza Italia nel territorio riminese e non solo.

"Non si tratta di un'operazione nostalgia, ma di una precisa scelta politica. Si vuole rimettere pienamente a disposizione di Forza Italia competenze, esperienza amministrativa, conoscenza della macchina regionale e autentico radicamento nei territori", dichiara il segretario regionale Pietro Vignali. "Il ritorno in campo di Leoni, Ridolfi, Filippi, Dragotto e Lombardi rappresenta un segnale importante. Vogliamo costruire un partito capace di unire il rinnovamento, il coinvolgimento di nuove energie e la valorizzazione di chi ha già dimostrato sul campo di conoscere da vicino e saper risolvere i problemi delle persone rappresentando efficacemente le comunità locali. Il futuro – conclude Vignali – si costruisce coinvolgendo energie nuove, ma anche valorizzando chi ha contribuito alla storia e al radicamento del movimento azzurro nella nostra regione".