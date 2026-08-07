Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Covid. Buonguerrieri (FdI): Conte rinunci ad immunità parlamentare

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Grazie alla caparbietà di Fratelli d'Italia, gli italiani hanno potuto smettere di vedere Giuseppe Conte soltanto dalla schiena, intento a fuggire dalla commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato finalmente audito, sebbene abbia provato ad aggirare le questioni che gli sono state poste in due anni di lavori della commissione d'inchiesta. E lo ha fatto anche attraverso giravolte molto teatrali. Ad inizio seduta, ad esempio, si è esibito in una scenetta per dimostrare di volersi assumere le responsabilità delle sue parole. Ma se davvero voleva fare sul serio, perché anziché le lunghe perifrasi non ha rinunciato all'immunità parlamentare, come chiedeva di fare ad altri? È ancora in tempo, perché un'azienda citata nella sua audizione ha annunciato ieri stesso che lo querela: dunque rinunci all'immunità, chieda al Parlamento di dare autorizzazione a procedere verso di lui. Smetta di dare lezioni ad altri".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Politica Interna

EMFA, Bonelli: “A un anno dall’entrata in vigore l’Italia è ancora inadempiente. Governo responsabile, ora si agisca” «Domani, 8 agosto, ricorre il primo anniversario dell’entrata in vigore dell’EMFA, il regolamento europeo per rafforzare indipendenza, pluralismo e libertà dell’informazione. A un anno di distanza l’Italia è ancora lontanissima dagli standard europei e la responsabilità politica è del governo Meloni e della sua maggioranza. Non parliamo solo della Rai, ormai sempre più sottoposta al controllo della maggioranza, ma dell’intero sistema dell’informazione: trasparenza degli assetti proprietari e della pubblicità istituzionale, tutela delle fonti e protezione dei giornalisti dagli spyware. Tre giornalisti italiani sono stati spiati con Paragon e ancora non sappiamo da chi e perché. C’è poi il dramma delle querele temerarie, uno dei principali strumenti di intimidazione utilizzati per minacciare giornalisti e tentare di fermare inchieste e

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl