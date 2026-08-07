(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Grazie alla caparbietà di Fratelli d'Italia, gli italiani hanno potuto smettere di vedere Giuseppe Conte soltanto dalla schiena, intento a fuggire dalla commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato finalmente audito, sebbene abbia provato ad aggirare le questioni che gli sono state poste in due anni di lavori della commissione d'inchiesta. E lo ha fatto anche attraverso giravolte molto teatrali. Ad inizio seduta, ad esempio, si è esibito in una scenetta per dimostrare di volersi assumere le responsabilità delle sue parole. Ma se davvero voleva fare sul serio, perché anziché le lunghe perifrasi non ha rinunciato all'immunità parlamentare, come chiedeva di fare ad altri? È ancora in tempo, perché un'azienda citata nella sua audizione ha annunciato ieri stesso che lo querela: dunque rinunci all'immunità, chieda al Parlamento di dare autorizzazione a procedere verso di lui. Smetta di dare lezioni ad altri".
Covid. Buonguerrieri (FdI): Conte rinunci ad immunità parlamentare
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