Matteoni (FdI): Sicurezza dei cittadini e controllo dei confini priorità, in arrivo 55 agenti di Polizia a Trieste

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - In una realtà di confine strategica come la nostra, proteggere i confini e garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta un focus fondamentale che questo esecutivo sta portando avanti con lungimiranza e concretezza alla luce della rotta balcanica e della sospensione dei Trattati di Schengen.
L'arrivo di questi nuovi agenti risponde in maniera diretta alle esigenze di Trieste e dell'intera Regione, garantendo un presidio costante e una maggiore tranquillità alle nostre comunità.
Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento al Governo, sempre attento alle esigenze della nostra terra, e un profondo ringraziamento alle Forze dell'ordine per il loro instancabile lavoro quotidiano sul territorio."
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - In una realtà di confine strategica come la nostra, proteggere i confini e garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta un focus fondamentale che questo esecutivo sta portando avanti con lungimiranza e concretezza alla luce della rotta balcanica e della sospensione dei Trattati di Schengen.