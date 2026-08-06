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Politica Interna

LAVORO, RAIMONDO (FDI): “SU GUIDA E VAI IL GOVERNO C’È. LA VERTENZA È SOTTO COSTANTE MONITORAGGIO DEL MINISTERO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «La risposta del Governo alla mia interrogazione parlamentare conferma un dato molto importante: la vertenza dei lavoratori di Guida e Vai non è stata lasciata sola, ma è oggetto di un attento e costante monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro, che segue l'evoluzione della crisi insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.
Fin dal primo momento mi sono fatto carico di questa vicenda. Ho partecipato al presidio dei lavoratori a Milano, ho mantenuto un confronto costante con l'UGL e con i dipendenti e i clienti coinvolti e, in queste settimane, ho avuto un'interlocuzione continua con il Ministero del Lavoro, affinché questa crisi non venisse lasciata nell'indifferenza.

(AGENPARL)
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