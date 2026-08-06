La Stagione Remiera approda a Portosecco

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Prosegue il calendario della Stagione Remiera 2026 con uno degli appuntamenti dedicati ai giovani talenti della voga alla veneta. Domenica 9 agosto, nelle acque di Portosecco, andrà in scena la tradizionale regata che vedrà sfidarsi le nuove promesse della disciplina in una mattinata all'insegna dello sport, della tradizione e dei valori remieri.
La prima partenza è fissata per le ore 10. Il programma prevede le gare delle categorie Schie, Maciarele Junior, Maciarele Senior, Giovanissime e Giovanissimi, che si confronteranno rispettivamente su mascarete e pupparini a due remi, offrendo spettacolo e mettendo in evidenza tecnica, preparazione e spirito agonistico.
Il percorso di gara si svilupperà nel tradizionale campo di regata di Portosecco, con partenza, giro del paleto e ritorno verso il traguardo, in un tracciato che rappresenta un banco di prova significativo per gli equipaggi e che, anno dopo anno, richiama appassionati e sostenitori della voga alla veneta.
La Regata di Portosecco rappresenta un appuntamento consolidato della Stagione Remiera e conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nella promozione dello sport remiero e nella valorizzazione di una tradizione che costituisce uno dei patrimoni culturali e identitari più autentici della città di Venezia, favorendo al contempo la crescita delle nuove generazioni di atleti.
Venezia, 6 agosto 2026
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